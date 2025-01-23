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İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Evi Ateşe Verdi

Cenin Mülteci Kampı'ndaki İsrail saldırılarında 5 ev ateşe verildi, 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:16
İsrail Güçleri Cenin Mülteci Kampı'nda 5 Evi Ateşe Verdi

İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'na Saldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda 3 gündür süren saldırıları sırasında, Filistinlilere ait 5 evi ateşe verdi.

Boşaltılan Alanlar ve Alevler

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail güçleri Gubar Mahallesi'nde bulunan Maşarika ailesine ait 5 evi boşaltarak bu evlere yangın çıkardı.

Son Gelişmeler ve Kayıplar

Bölgede üzerine, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu Cenin kentine “Demir Duvar” adlı bir saldırı başlattı. Bu saldırılar sonucunda 12 Filistinli hayatını kaybetti ve 40 kişi yaralandı.

Altyapıya Zarar

İsrail ordusunun, Cenin'de su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar vererek kesintilere yol açtığı, ayrıca bölgede bulunan evleri yıktığı bildirildi.

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