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İsrail Güçleri Ramallah'ta Filistinli Genci Vurdu

Ramallah'ta İsrail askerleri 17 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü. Sağlık Bakanlığı, cenazenin alıkonulduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 11:09
İsrail Güçleri Ramallah'ta Filistinli Genci Vurdu

Ramallah'ta Şiddet Olayı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde 17 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü. Bu olay, bölgede devam eden çatışmaların yeni bir örneği olarak kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah'ın batısındaki Nalin beldesinde bulunan «Ayrım Duvarı» (Utanç Duvarı) yakınlarında gence ateş açtığı ve bu sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi. Cenazenin daha sonra alıkonulduğu bildirildi.

Saldırılarda Artış Yaşıyoruz

7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında toplam 707 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki tansiyonun ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

Not: Bölgedeki gelişmeler ve yaşanan kayıplar, uluslararası toplumda derin endişe yaratmaya devam ediyor.

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