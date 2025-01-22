İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'nda Filistinliyi Yaraladı

İsrail Güçleri Şuafat Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği baskın sırasında bir Filistinli'yi yaraladı.

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamaya göre, yaralının tıbbi müdahalede bulunduğuna yer verildi. Şuafat Mülteci Kampı'nda gerçek mermiyle yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Güçleri ve Gençler Arasındaki Çatışmalar

Kudüs medyası, İsrail sınır muhafızlarının kampa büyük sayılar halinde girdiğini gösteren görüntüler paylaştı. Görgü tanıkları, Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Filistin'in resmi ajansı WAFA, baskın sırasında silah sesleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanıldığını aktardı. Olayın ardından, yaralanan bir Filistinlinin Kudüs'teki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.