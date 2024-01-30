İsrail güçlerinden yeni bir savaş suçu daha! Kılık değiştirerek hastaneye baskın düzenlediler

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin şehrindeki İbni Sina Hastanesine İsrail güçlerinin saldırdığını duyurdu. İsrail askerleri, saldırıda hastanede bulunan 3 Filistinliyi katletti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Birleşmiş Milletler ve uluslararası ve insan hakları kuruluşlarını, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ve sağlık kurumlarına yönelik suç işlemesine dur demeye, sağlık merkezleri ve çalışanları için gerekli güvenliği sağlamaya çağırdı.

WAFA adlı Filistin resmi haber kuruluşu, İsrail güçlerinin hastanede öldürdüğü 3 Filistinlinin isimlerini verdi. Bunlardan Muhammed ve Basil Eymen el-Gazavi kardeşler, Muhammed Velid Celamine ise başka bir Filistinliydi. Basil Eymen el-Gazavi, 25 Ekim 2023'ten beri hastanede yatıyordu.

İsrail'in özel kuvvetleri, doktor ve hemşire kılığına girerek hastaneye sızdı ve 3. kattaki 3 Filistinliyi susturucu takılı silahlarla vurdu. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 7 Ekim 2023'ten beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 381 oldu.

İSRAİL, SUİKASTTE ÖLEN 3 FİLİSTİNLİNİN HAMAS MENSUBU OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İsrail ordusu, Şin-Bet (Şabak) adlı istihbarat servisiyle birlikte Cenin'de İbni Sina Hastanesi'nde bir operasyon gerçekleştirdiğini ve Hamas üyesi olduklarını iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, Filistinlilerin İsrail güvenlik güçlerine karşı saldırılar yaptıklarını, planladıklarını ve desteklediklerini öne sürdü. Açıklamada, "hastanede bir silahın bulunduğu, hastanelerde aranan kişilerin saklandığı, saldırı planlarının yapıldığı" gibi iddialar da yer aldı.

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor ve işgal altındaki Batı Şeria'daki hastane ve sağlık merkezlerini hedef alıyor.

Dün de Cenin'e baskın yapan İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesi yakınlarında konumlanmış ve İsrail askerlerinin attığı mermiler, hastanenin doğum bölümünün camlarına çarpmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik tutuklama, baskın ve saldırılar arttı.