İsrail-Hamas Arasındaki Gerginlik Kızıldeniz'e Sıçradı: İHA'lar Vuruldu!

Son dakika gelişmesi, İsrail-Hamas arasındaki savaş Kızıldeniz'e sıçradı. Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarda insansız hava araçları etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Eyleme dair açıklama ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından duyurulurken olay dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

İsrail-Hamas Arasındaki Gerginlik Kızıldeniz'e Sıçradı: İHA'lar Vuruldu!
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Gazze'ye yapılan saldırılarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı silah yardımının detayları Wall Street Journal tarafından kaleme alındı. Bölgedeki çatışmalar devam ederken, Kızıldeniz'den gelen haber dünya gündeminde birinci sıradan yer aldı. ABD, bölgedeki yardım çağrısına yanıt olarak gönderdiği savaş gemisi ile 3 drone'u düşürdü.

Kızıldeniz'de Hareketli Anlar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetlenirken, Kızıldeniz'den gelen haber dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD güçleri, Kızıldeniz'de ticari gemilere yönelik gerçekleşen saldırılarda 3 İnsansız Hava Aracı (İHA)'yı başarıyla imha ettiğini duyurdu. 

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası sularda 3 ticari gemiye karşı düzenlenen 4 saldırıya ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin müdahale edildi. Açıklamada, destroyerin, yardım çağrısında bulunan ticari gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İnsansız Hava Aracı (İHA)'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

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