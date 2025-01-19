İsrail, Hamas'tan Serbest Bırakılan 3 Esiri Teslim Aldı

İsrail, Hamas'ın Serbest Bıraktığı 3 Kadın Esiri Teslim Aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 3 İsrailli kadın esiri serbest bıraktı.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, serbest bırakılan esirlerin kısa bir süre önce İsrail güçleri eşliğinde sınırı geçerek İsrail topraklarına girdiğini duyurdu. Açıklamada, esirlerin İsrail'in güneyindeki ilk kabul noktasına doğru yolda oldukları ve burada ilk tıbbi kontrollerinin yapılacağı belirtildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas, serbest bıraktığı esirleri Kızılhaç ekibine teslim etti. Bu işlem, Katar aracılığıyla 15 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Anlaşma, bugün TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi ve üç aşamadan oluşacak. İlk 42 gün boyunca 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor. Aynı zamanda anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşmasını ve yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönmelerini de kapsıyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasının ardından açıklanacak.