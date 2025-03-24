İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklular Arasında Uyuz Hastalığı İddiaları

İsrail'in hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığının kasten yayıldığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 17:26
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutuklular Arasında Uyuz Hastalığı İddiaları

İsrail'in Hapishanelerinde Korkunç İddialar

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'in Gilboa ve Megiddo hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklular arasında uyuz hastalığının kasıtlı olarak yayıldığını duyurdu. Açıklamada, tutukluların bu nedenle yaşamlarını yitirdiği bildirildi.

Kötü Koşullar ve Tıbbi İhmaller

Açıklamada, "Açlık ve işkencelerin arasında, tutukluların bedenlerini kasıp kavuran uyuzun yayılması daha şiddetli bir azap olarak gizleniyor" ifadelerine yer verildi. Uyuzun hapishane yönetiminin kasıtlı tıbbi ihmalleri neticesinde, mahkumlar arasında yayıldığına dikkat çekildi.

Hijyen Eksiklikleri ve Yayılma Sebepleri

Filistin Esirler Medya Ofisi, hijyen eksikliği, kıyafet yetersizliği ve düzenli temizlik malzemelerinin bulunmaması gibi sorunların uyuz hastalığının yayılmasına zemin hazırladığını bildirdi. Haftada bir gün ziyarette duş alabilen tutukluların bu durumları, sağlık koşullarını daha da kötüleştirdi.

Kronik Hastalıklar ve Tedavi Yetersizliği

Kronik hastalıkları olan tutukluların yaşadığı sıkıntılara da vurgu yapılan açıklamada, "Tedavi yok, ağrı kesici yok, sadece kaşıntı, kızarıklık ve beklemek var" denildi. Hatta uyuz, birçok tutuklunun şehit olmasına yol açtı ifadeleri dikkat çekti.

Gilboa Hapishanesindeki Çığlıklar

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Gilboa hapishanesindeki tutukluların koşullarının kötü ve trajik olduğunu belirtti. Uyuz hastalığının yayılmasından sorumlu tutulan hapishane idaresinin tutukluları kasıtlı olarak ayırmadığı vurgulandı.

Yetersiz Beslenme ve Fiziksel Sorunlar

Heyetin avukatı, Ramazan ayında tutuklulara sunulan yemeğin kötü ve yetersiz olduğunu belirtirken, açık havaya çıkma sürelerinin yalnızca bir saat olduğunu ifade etti. Ayrıca, 22 Mart 2023'te idari tutuklu olarak hapishaneye giren 35 yaşındaki Muhammed Salih Muhammed Hamdan'ın da belirsiz sağlık sorunları yaşadığı kaydedildi.

Hamdan'ın, her iki bacağına kurşunlar isabet ettiği ve kurşunların çıkarılmasının ardından fizik tedavi uygulanmadığı belirtilerek, bunun sinirlerde büyük oranda hasara yol açtığı aktarıldı. Ayrıca, Hamdan'ın değişmesi gereken kalp pilinin zamanında değiştirileceği tarih ise Haziran 2024 olarak belirtilmiştir.

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