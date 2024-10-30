İsrail Hava Saldırıları Gazze'de Can Almaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hava Saldırıları

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü hava saldırıları sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 Filistinliyi yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı.

Deyr el-Belah'ta Meydana Gelen Olaylar

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarına göre, bir İsrail uçağının sığınmacıların bulunduğu bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki Hava Saldırısı

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise bir evin vurulması sonucu aralarında iki kadın ve bir kız çocuğunun bulunduğu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, Mevasi bölgesinde bir eve yapılan topçu saldırısında 7 Filistinli yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda Çatışmalar

Görgü tanıkları, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahyia'nın batısında yoğun topçu ateşi ile karşılaştıklarını bildirdi. Cibaliya'da yapılan topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.Acı Gerçekler ve İnsani Kriz

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Cibaliya, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya bölgelerinde 100 binden fazla Filistinlinin İsrail'in abluka ve bombardımanı altında acı çektiğini açıkladı. Nüfusun geri kalanı ise kuzeydeki Gazze kentine zorla göç ediyor.

İnsani Durum Giderek Kötüleşiyor

İsrail ordusu, Cibaliya'nın güneybatısındaki bölgelerde evlere yönelik saldırılarını sürdürmekte ve Beyt Lahiya'da insani krizin derinleşmesine neden olmaktadır. Beyt Lahiya Belediyesi, bu durumu "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, kutsal değerlere yönelik ihlallere karşılık verme amacıyla İsrail'e saldırılar düzenlemiştir. Bu tarihten itibaren, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 43.061 Filistinli yaşamını yitirmiş, 101.223 kişi ise yaralanmıştır.Sonuç

Olayların devam etmesiyle birlikte, Gazze halkının karşılaştığı insani kriz her geçen gün derinleşiyor, sivil altyapılar hedef alınarak büyük yıkımlar yaşanıyor.