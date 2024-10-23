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İsrail Hava Saldırıları Lübnan'da Can Kayıplarına Neden Oldu

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 19 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 05:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 05:02
İsrail Hava Saldırıları Lübnan'da Can Kayıplarına Neden Oldu

İsrail Savaş Uçaklarının Lübnan'a Düzenlediği Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyi ve doğusunda akşam saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 35 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklamaları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, saldırılar sırasında Nebatiye ilçesinin Kessar Zater Mahallesi'nde konut ve ticari komplekslere yapılan ilk saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Doğu Lübnan'daki Saldırılar

İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Hirmil'in merkezine düzenlediği bir hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtmiştir.

Bölgedeki Diğer Saldırılar

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, güneydeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haris kasabasında bir eve yapılan hava saldırısı sonucunda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, Sayda ilçesinin Tuffahata kasabasında ise 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Ayrıca, doğudaki Baalbek ilçesine bağlı Nebi Şit kentinde bir eve düzenlenen diğer hava saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi yaralandı.

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