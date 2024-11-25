İsrail, Hizbullah’a 25 Hedef Darbesi İle Yanıt Verdi

İsrail Ordusu'ndan Önemli Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'da bulunan Hizbullah Yürütme Konseyi’ne ait 25 hedefin vurulduğunu açıkladı. Bu gelişme, gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Operasyon Detayları

Ordu tarafından yapılan açıklamada, X sosyal medya hesabı üzerinden, "Hava kuvvetlerimize ait uçaklar, askeri istihbarat birimi Aman’ın talimatları doğrultusunda, son bir saatte, Hizbullah Yürütme Konseyi'ne ait yaklaşık 25 hedefi vurdu. Bu hedefler arasında Nebatiye, Baalbek, Bekaa ve Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Beyrut çevresindeki alanlar yer alıyor," ifadeleri kullanıldı.

Vurulan Hedefler

Açıklamada, vurulan hedeflerin arasında Hizbullah'ın komuta odaları, kontrol merkezleri ve istihbarat toplama noktalarının bulunduğu belirtildi. Bu binalarda Hizbullah üyeleri ve liderlerinin olduğunun iddia edildiği kaydedildi.

Stratejik Öneme Sahip Hedefler

Buna ek olarak, bu tesislerin Hizbullah'ın operasyonel ve stratejik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Hizbullah Yürütme Konseyi’nin, Cihad Konseyi’nin askeri birimleri ile birlikte operasyonları yürüttüğü ve üyelerinin, güç kullanımını devreye sokma ve savaşan kuvvetlere destek verme gibi konularda önemli bir etkiye sahip olduğu ileri sürüldü. Ayrıca, Yürütme Konseyi’nin Hizbullah faaliyetlerine finans sağlamak gibi görevleri de olduğu kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.