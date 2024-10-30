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İsrail, Hizbullah Komutan Yardımcısını Öldürdüğünü Açıkladı

İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı Mustafa Ahmed Şehadi'nin hava saldırısında öldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:25
İsrail, Hizbullah Komutan Yardımcısını Öldürdüğünü Açıkladı

İsrail Ordusu Hava Saldırısını Duyurdu

İsrail, Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün Komutan Yardımcısı Mustafa Ahmed Şehadi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu tarafından yapılan duyuruda, bu olayın Nebatiye bölgesinde gerçekleşen bir hava saldırısı sonucunda meydana geldiği ifade edildi.

Rıdvan Gücü'nün Amacı

Açıklamada, "Rıdvan Gücü, Hizbullah'ın elit birimlerinden biridir ve temel hedefi, İsrail topraklarına sızmak ve kuzey bölgelerini işgal etmektir," denildi.

Hizbullah'ın Tepkisi Bekleniyor

Olayla ilgili olarak Hizbullah'tan henüz bir yanıt verilmiş değil. Gelişmelerin nasıl şekilleneceği merakla izleniyor.

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