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İsrail, Hizbullah Üyesi Olduğu İddia Edilen 3 Kişiyi Sorgulamak Üzere Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Hizbullah üyesi olduğu öne sürülen 3 kişiyi alıkoyarak sorgulamak üzere ülkeye götürdü.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:57
İsrail, Hizbullah Üyesi Olduğu İddia Edilen 3 Kişiyi Sorgulamak Üzere Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Bu kişiler, sorgulanmak üzere İsrail'de bir hapishaneye nakledildi.

Hizbullah Üyeleri Yakalandı

Yapılan resmi açıklamada, alıkonulan kişilerin Hizbullah’ın Rıdvan güçleriyle bağlantılı olduğu belirtildi. Ordunun açıklamasında, 30 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyine yönelik başlatılan "Hizbullah'ın altyapısına darbe" hedefli kara operasyonlarının ardından bu alıkonmaların gerçekleştiği vurgulandı.

Gelişmelerin Ardından

Bu durum, bölgedeki gerilimi artırırken, uluslararası ilişkilerde de yeni tartışmalara yol açabilir. İsrail’in askeri operasyonları ve alıkonulan kişilerin durumu, dikkatle izlenmeye devam edilecek.

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