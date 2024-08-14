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İsrail Hükümeti Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Yerleri İnşa Ediyor

Beytüllahim'de İsrail'in yeni yerleşim politikaları, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:50
İsrail Hükümeti Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Yerleri İnşa Ediyor

İsrail'den Beytüllahim'de Yeni Yerleşim Kararı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Beytüllahim'deki gasp edilmiş Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri inşa etme kararını sert bir şekilde kınadı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güney kısmında gerçekleştirilecek bu yeni yerleşimlerin başladığını duyurdu.

Aşırı Sağcı Liderden Açıklama

Smotrich, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, bu yerleşim yerlerinin Kudüs ile bağlantı kurma amacını taşıdığını belirtti. Yeni "Nachal Heletz" yerleşiminin, Kudüs'ün güneyinde bulunan "Gush Etzion" içerisinde yer alacağını ifade etti.

Smotrich'in açıklaması, bu projenin yerleşimlerin kurulması için gerekli prosedürler yerine getirildiği anlamına geliyor. Smotrich, "Gush Etzion'un yeni yerleşimle Kudüs'e bağlanmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu" vurguladı.

Uluslararası Tepkiler ve Filistin Yönetimi'nin Yanıtı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu uygulamanın İsrail'in yayılmacı politikalarının bir parçası olduğunu ve mevcut yerleşimlerin genişletilmesi ile Filistinlilerin topraklarının sistematik bir şekilde ele geçirilmesine yönelik bir adım olduğunu açıkladı. Bakanlık, bu durumun, yıkımlarla birlikte Filistinlilerin mülklerinin gasbedilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarının ihlali ile bu tür yasa dışı faaliyetlerin devam etmesinin, barış sürecinin şansını da zayıflattığı vurgulandı.

İsrail Sivil Toplumunun Görüşü

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now ise, Nachal Heletz'in Filistin toprakları üzerinde inşa edilmesi kararının, özellikle UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak tanımlanan alanları da kapsadığını açıkladı. Bu durumun daha fazla gerginlik ve güvenlik sorunlarına yol açması bekleniyor.

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