İsrail Hükümeti'nden Lübnan'a Çekilme Talimatı: Ordunun Kalma Süresi Uzatıldı

İsrail Hükümeti'nden Lübnan Ordusuna Ek Süre

İsrail hükümeti, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca 26 Ocak Pazar günü Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken ordusuna kalma talimatı verdi. Ülkedeki devlet televizyonu KAN'a göre, ABD'den çekilme süresinin uzatılması talebinde bulunan İsrail hükümeti, talimatı bu gece ordusuna iletti.

Görüşmeler Sürüyor

İsrail hükümeti ile ABD'li yetkililer arasında Lübnan'ın güneyindeki sınırın doğu kesiminden çekilme takvimine yönelik görüşmeler devam ediyor. Bunun yanı sıra, sınırın batı kesiminde de İsrail ordusunun anlaşma çerçevesindeki konumlanma sürecine girdiği bildirildi.

Çekilme Süresinin Uzatılması

İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyelerine yaptığı açıklamada, ordunun ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede Lübnan'dan çekilmeyeceğini belirtti. İsrail'in Kanal 13 televizyonuna göre ise Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan, ordunun Lübnan'ın güneyindeki beş noktada kalabilmesi için yardım talep etti.

Hizbullah'tan Uyarı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesindeki herhangi bir gecikmeyi ateşkes anlaşmasının "açıkça ihlali" olarak değerlendireceklerini belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, Lübnanlı yetkililere, anlaşmanın tam ve kapsamlı şekilde uygulanması için garanti veren ülkeler üzerinde baskı kurma çağrısında bulunuldu.

Ateşkes Anlaşması Detayları

27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in işgal ettiği güney bölgelerine aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarındaki diğer silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek" ifadesi yer alıyor.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerine devam ettiği kaydedildi.