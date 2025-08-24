İsrail İHA'ları Lübnan'ın Güneyine Ses Bombası Attı

Olayın Detayları

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesi bir kez daha ihlal ederek Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarından (İHA) ses bombası attı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'lar ülke hava sahasında alçak uçuş gerçekleştirdi. Aynı İHA'lar başkent Beyrut'un Dahiye bölgesinde de alçak irtifa uçuşu yaptı.

İsrail İHA'ları, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir evin yakınına ses bombası attı. Evin yakınında bulunan bir kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Geniş Çerçeve

Ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenlemeye devam ediyor. İsrail ordusu, bölgeden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepe üzerindeki kontrolünü sürdürüyor.