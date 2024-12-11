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İsrail İHA'sı Gazze'de Hastane Önünde Kadın ve Çocukları Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze'de bir hastane önünde bekleyen kadını ve iki çocuğunu insansız hava aracıyla hedef alarak öldürdü.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 14:20
İsrail İHA'sı Gazze'de Hastane Önünde Kadın ve Çocukları Hedef Aldı

Gazze'de İnsansız Hava Aracı Saldırısı

İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi önünde bekleyen Filistinli bir kadın ve iki çocuğunu hedef aldı ve öldürdü.

Ölümler Hastane İçine Alındı

Hastane kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, saldırıda yaşamını yitirenlerin naaşları hastane içerisine alındı. Aynı zamanda İsrail ordusunun hastaneyi aralıksız ateş altında tuttuğu ve ortamın çok tehlikeli olduğu belirtildi.

Saldırıların Artışı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uzun süredir devam eden saldırılarına bu sabahtan itibaren büyük bir hız kazandırdı. Bölgedeki kaynaklar, 'sivillerin yaşadığı bölgelere acımasız saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun soykırım yaptığını' ifade etti.

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