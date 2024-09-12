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İsrail İHA'sı Han Yunus'ta Bisiklet Sürücüsünü Vurdu

Han Yunus'ta İsrail'e ait bir İHA, hareket halindeki bir bisikletli Filistinliyi vurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:26
İsrail İHA'sı Han Yunus'ta Bisiklet Sürücüsünü Vurdu

İsrail İHA'sı, Han Yunus'ta Bir Filistinli'yi Hedef Aldı

Güney Gazze'de yer alan Han Yunus kentinde, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir Filistinli bisikletli hayatını kaybetti.

Saldırı Detayları

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirildiğine göre, İsrail'in Han Yunus'un güneyinde hareket halindeki bir bisiklete yönelik saldırısı sonucunda, bisikletli Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmezken, bölgedeki insani durum ve güvenlik endişeleri bir kez daha gündeme geldi.

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