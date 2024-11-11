İsrail'in Akkar'a Düzenlediği Saldırıda 8 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Akkar'a Yaptığı Saldırıda Can Kaybı Artıyor

İsrail, Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde yer alan Ayn Yakup beldesine yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, saldırının hedef aldığı binada yaşanan kayıplar, bölgedeki yerel kaynaklar tarafından da doğrulandı. Söz konusu binanın, İsrail saldırıları nedeniyle güneyi terk eden Lübnanlı ve Suriyeli göçmenlerin sığındığı bir yer olduğu bildirildi.

Ölü ve Yaralı Sayısında Artış Endişesi

Akkar'da devam eden arama kurtarma çalışmaları dolayısıyla ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Daha önce İsrail, bu bölgeye yönelik bir köprüye saldırı düzenlemiş ancak ciddi can kaybı olmamıştı.

İsrail-Lübnan Gerilimi Sürediyor

İsrail'in Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü çatışmalar kapsamında, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana, toplam 3.243 kişi yaşamını yitirdi; bu yükümlülük içinde 194'ü çocuk ve 621'i kadın olarak kaydedildi. Ayrıca 14.134 kişi yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.