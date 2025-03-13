İsrail'in Alıkoyduğu Filistinli Naaşları 676'ya Ulaştı

İsrail'in alıkoyduğu Filistinli naaşlarının sayısı 676 olarak açıklandı. Son gelişmeler Batı Şeria'nın Cenin kentinde kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:28
İsrail'in Alıkoyduğu Filistinli Naaşları 676'ya Ulaştı

İsrail'in Alıkoyduğu Filistinli Naaşları 676'ya Ulaştı

İsrail'in, alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarının sayısının 676'ya yükseldiği bildirildi.

Bu konuda yapılan yazılı açıklama, "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi" tarafından Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı. Açıklamada, İsrail ordusunun son olarak dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde 3 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu belirtildi.

Rakamlar Mezarlığı'nda ya da morglarda alıkoyulan Filistinlilerin sayısının 676'ya ulaştığı ifade edildi. Bunun yanı sıra naaşları alıkonulan Filistinlilerden 60'ının çocuk, 9'unun kadın olduğu kaydedildi.

İsrail, öldürüldükten sonra alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını "Rakamlar Mezarlığı" olarak adlandırılan yerlerde, isimler yerine yalnızca sayıların yer aldığı mezarlara defnediyor.

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