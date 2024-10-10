İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanından Tartışmalı "Büyük İsrail" Açıklamaları

İsrailli Bakanın "Büyük İsrail" Tasviri Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Jerome Sesquin'in yönettiği bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri’nin ötesine geçerek genişletilmiş “Büyük İsrail” tasvirinde bulundu. Bu ifadeler, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

Bakan Smotrich'in Açıklamaları

Belgeseldeki konuşmasında Smotrich, mevcut sınırların yetersiz olduğunu ifade ederek, "Bir Yahudi devleti istiyorum" dedi. Sunucunun, "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet" yanıtını verdi.

Sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri’nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusuna ise "Yavaş yavaş" yanıtını verdi.

Uluslararası Tepkiler ve Tartışmalar

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır" diyerek "Büyük İsrail" politikasını savundu. Önceki açıklamalarında “Filistin diye bir halkın olmadığı” ifadesiyle de tepki toplamıştı.

Son olarak, Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirdiği bir etkinlikte, again, “Filistin diye bir halk yoktur” sözleriyle gündeme gelmişti. Bunun ardından, Huvvara bölgesindeki Filistinlilere yönelik saldırıları savunmuştu.

Smotrich'in Ziyareti ve Harita Kullanımı

Paris'teki Jacques Kupfer anma töreninde yaptığı konuşma sırasında kürsüde Ürdün'ü de kapsayan bir İsrail haritası göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, uluslararası alanda ciddi tepkilerle karşılandı ve Smotrich, diplomatik tecrit yaşadı.

İsrail’in “Büyük İsrail” politikasının arka planında, Yahudilerin kutsal kitabındaki “Vadedilmiş Topraklar” inancı yer alıyor, ancak bu durumu tartışmaya açan pek çok yorum ve eleştiri sosyal medyada yoğun bir şekilde sürüyor.