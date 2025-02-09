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İsrail'in Ateş Açması Sonucu Gazze'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 18:32
İsrail'in Ateş Açması Sonucu Gazze'de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze kentinde Filistinlilere ateş açtı.

Hayatını kaybeden 3 Filistinli, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıkları, Gazze kentinin doğusunda konuşlanmış olan İsrail askerlerinin evlerine dönen bir grup Filistinliye ateş açtığını aktardı. Üzerlerine ateş açılan Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim koridorundan çekilmesinin ardından evlerini görmek için bölgeye yürüyordu.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşlı kadın da yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Filistinlilere ateş açtığını kabul etti. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinlilere ateş açtığını itiraf etti. Askerler, Gazze Şeridi ile İsrail sınırında yer alan Nahal Oz yerleşim birimi yönünde ilerledikleri için Filistinlilere yönelik 'uyarı ateşi' açtıklarını iddia etti. Ateş açılması sonrası bazı Filistinlilerin vurulduğu da açıklandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma ile 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açıldı. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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