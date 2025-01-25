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İsrail'in Ateşkes Anlaşmasını İhlali: Son Günde Yeni Saldırılar!

İsrail ordusu, Lübnan'la yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek saldırılarına devam etti. Son durumda ölü sayısı 38'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 22:28
İsrail'in Ateşkes Anlaşmasını İhlali: Son Günde Yeni Saldırılar!

İsrail ordusunun, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesi, uluslararası kamuoyunda endişeleri artırıyor. Ateşkesin çekilme süresinin son gününde, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği ihlaller sürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, güneydeki Nebatiyye iline bağlı Mercayun ve Hasbaya ilçelerinde pek çok ihlalde bulundu. Bu ihlaller arasında ev ve binaların patlatılması, yolların tahrip edilmesi ve ateş açılması gibi eylemler yer alıyor.

Özellikle Kantara köyünde bir Lübnanlı, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Ülkedeki genel güvenlik durumu yine alarm verilmesine yol açtı.

İsrail ordusunun, Lübnan topraklarındaki ateşkesi toplamda 17 kez daha ihlal ederek, ihlal sayısını 676’ya çıkarmış olması dikkat çekiyor. Anlaşma gereği, İsrail ordusunun 26 Ocak 2024'e kadar ülke genelinden çekilmesi öngörülüyordu.

27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanmasını ve İsrail ordusunun çekilmesini gerektiriyordu.

Bununla birlikte, ateşkesin başlangıcından beri, İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle süregelen ihlallerine devam etti. Bu süreçte yaşanan saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi de yaralanmıştır.

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