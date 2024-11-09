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İsrail'in Baalbek Saldırısında 16 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'daki Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:20
İsrail'in Baalbek Saldırısında 16 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil ilinin merkezine yönelik hava saldırıları düzenleyerek büyük bir yıkıma neden oldu. Saldırılarda 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hadr, yaptığı yazılı açıklamada, El-Kenise beldesindeki ölü sayısının 10'a, Hades'te ise 6'ya yükseldiğini belirterek, toplamda Baalbek'te 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 3 bin 136'ya ulaşırken, yaralı sayısı 13 bin 979 olarak kaydedildi. Bu süreçte, Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri ile Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları başlatmıştı.

Bununla birlikte, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırıları başlattığını da bildiren İsrail ordusu, bombardıman nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

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