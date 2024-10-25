İsrail'in Barış Sürecindeki Engeller: Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail yönetiminin Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hedef alınmasının beklenilen bir durum olduğunu belirtti. Bakanlık, yaptığı açıklamada, bölgesel barış için en büyük engelin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onun savaş kabinesi olduğuna vurgu yaptı.

Uluslararası Normlara İhlaller

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası hukuku ve normları hiçe sayarak Gazze'de 40 binden fazla sivili, çocuk ve kadın ayrımı gözetmeksizin katleden, gözler önünde soykırım işleyen, bulunduğu bölgeye ve ötesine sadece işgal, katliam ve devlet terörü getiren eli kanlı İsrail'in, ülkemizi ve BM'yi hedef alması bizim açımızdan bir sürpriz değil" denildi.

İsrail'in İçsel Acziyeti

Açıklamada, uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonun etkisinin, Filistin, Lübnan ve Suriye'deki terörist faaliyetlerle birlikte İsrail'in acziyeti olarak yansıtıldığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, "Bölgesel barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir" ifadesini kullandı.

Netanyahu Hükümetinin Siyasi Stratejileri

Netanyahu hükümetinin savaş politikalarının, hükümetin siyasi ömrünü uzatma çabası içinde olduğu belirtilirken, bu süreçte hükümet üyelerinin şahsi çıkarlarına dayanarak seviyesiz ithamlarla gündem oluşturmaya çalıştıkları da vurgulandı. Bakanlık, söz konusu ithamları dikkate almadıklarını ifade etti.