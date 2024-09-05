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İsrail'in Batı Şeria'daki Geniş Çaplı Saldırıları: 39 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonlarında 39 Filistinli öldü, yaralı sayısı 145 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:50
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:50
İsrail'in Batı Şeria'daki Geniş Çaplı Saldırıları: 39 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun 28 Ağustos 2023 tarihinden bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria'da gerçekleştirdiği "geniş çaplı" operasyonlarda 39 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Yaz Kampları" adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair bilgiler verildi. 28 Ağustos tarihinden sonra Cenin’de 21, Tubas’ta 8, Tulkerim’de 7, El Halil’de ise 3 kişi hayatını kaybetti. Bu süreçte toplam 145 kişi de yaralandı. Ölenlerden 8’inin çocuk, 2’sinin ise yaşlı olduğu belirtildi.

Saldırıların Arka Planı

İsrail, 28 Ağustos tarihinde Cenin, Tulkerim ve Tubas şehirlerindeki mülteci kamplarına yönelik, 2. İntifada dönemine ait en yoğun operasyonları başlattığını duyurmuştu. Bu saldırılar, bölgedeki gerginlikleri daha da artırmakta.

Son Durum

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda 691 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da zorlaştırıyor.

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