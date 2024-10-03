İsrail'in Batı Şeria'daki Hava Saldırısında 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Hava Saldırısı: Tulkerim Mülteci Kampı'nda Yaşananlar

İsrail savaş uçaklarının, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey kısımlarında bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olayda ayrıca çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail uçaklarının Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki hedefe yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından 16 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Yaralıların Durumu

Hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin, Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili yerel ve uluslararası tepkilerin artması bekleniyor.