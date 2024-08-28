İsrail'in Batı Şeria'daki Operasyonları: Uzman Görüşleri ve Son Gelişmeler

İsrail'in Batı Şeria'daki Yeni Operasyonları

Filistinli bir uzman, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı saldırıların, bölgedeki kontrolünü artırmayı hedeflediğini belirtti.

Cenin'de Gelişmeler

Cenin Valisi Kemal Ebu Rub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri kenti dört bir koldan kuşatarak giriş ve çıkışları engelledi. Hastaneler kuşatma altına alındı ve buldozerler aracılığıyla şehrin altyapısı tahrip edildi." dedi.

Saldırıların Nedenleri ve Hedefleri

KAYS EBU SEMRA, Batı Şeria'yı hedef alan bu saldırıların, İsrail'in askeri kontrolünü yeniden sağlamaya yönelik bir strateji olduğuna dikkat çekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Amacı ve Uzman Görüşleri

Yabous Araştırma Merkezi Müdürü Süleyman Beşşarat, "İsrail, Batı Şeria'da askeri yönetimini geri döndürme hedefi güdüyor. Bu, Filistin devletinin kurulmasına dair her türlü girişimi engelleme çabasının bir parçası." ifadesini kullandı.

Yeni İsim: 'Yaz Kampları Operasyonu'

İsrail ordusu, bugün başlattığı saldırıları "Yaz Kampları Operasyonu" olarak adlandırdı. Bu operasyonun, 2002'de gerçekleşen 'Savunma Kalkanı Operasyonu'ndan bu yana en geniş çaplı saldırı olması dikkat çekiyor.

İsrailli Bakan'dan Açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulunarak, "İran’ın silah kaçırma girişimlerine karşı sert önlemler alınmalı" dedi.

Filistinli Grupların Tepkisi

Filistinli gruplar, İsrail'in saldırılarına karşı çeşitli açıklamalar yaparak direnişlerini sürdürme kararlılıklarını dile getirdi. Cenin, Tulkerim ve Faria Mülteci Kampı'nda yoğun çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.