İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırıları: 7 Ölü, 37 Yaralı

İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar, özellikle şehrin merkezindeki el-Basta bölgesine odaklandı.

Alınan bilgilere göre, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve şehir merkezi hedef alındı. El-Basta bölgesindeki Hatemü'l Enbiya Camisi yakınlarındaki 4 katlı bir bina, bölge nüfusunun kalabalık olduğu saatlerde, uyarı yapılmaksızın bombalandı. Saldırı sonrası bina tamamen yıkıldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının Nuveyri Caddesi'nde bulunan Hatemü'l Enbiya Camisi yakınındaki bir bina üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. El-Basta, son 4 gün içerisinde ikinci kez hedef alınırken, yıkılan binada yerinden edilmiş insanların barındığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda 7 kişinin öldüğünü, 37 kişinin yaralandığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının ise halen sürdüğü belirtiliyor.

Diğer yandan, İsrail ordusu Beyrut'un merkezinde bulunan 4 bina için de tahliye tehdidinde bulundu. Bu binaların, Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumunun şubeleri olduğu bilgisi edindi.

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de şiddetli hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılara yönelik duyulan patlama sesleri sonrasında bölgede yoğun bir ikinci hava kirliliği ve duman bulutu oluştu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden Dahiye'deki 20 bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.