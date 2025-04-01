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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 6 Yaralı

İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:38
İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı: 4 Ölü, 6 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında biri kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında yaşamını yitiren 4 kişi arasında bir kadın bulunduğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarıyla Beyrut'un güneyini bombaladıklarını ifade etti.

Adraee, bu saldırıyla bir Hizbullah unsurunun hedef alındığını ve söz konusu kişinin son zamanlarda İsrail’e karşı eylem amacıyla Hamas mensuplarına yardım ettiğini ileri sürdü.

Öte yandan, Lübnan’ın güneyinden 28 Mart’ta ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyini ve Beyrut’u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

Ateşkes Anlaşması ve İhlalleri

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sıklıkla bu anlaşmayı ihlal etmekte. Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürmektedir.

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