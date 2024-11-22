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İsrail'in Beyrut'un Güneyinde Gerçekleştirdiği Şiddetli Saldırılar Büyük Yıkıma Yol Açtı

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği hava saldırıları bölgedeki yıkımı arttırdı. Can kaybı 3.583'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:47
İsrail'in Beyrut'un Güneyinde Gerçekleştirdiği Şiddetli Saldırılar Büyük Yıkıma Yol Açtı

İsrail Ordusu'ndan Dahiye'ye Şiddetli Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye gün boyunca gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla büyük yıkıma neden oldu. Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, saldırılar Hades, Hureyk, Şiyah ve Gubeyri bölgelerini hedef aldı.

Yangınlar ve Altyapı Tahribatı

Bu saldırılarda, bölgede büyük yangınlar meydana gelirken, binalarda ciddi yıkımlar yaşandı. Altyapıda ve yollarda ağır tahribat oluştu. Özellikle Şiyah ve Hureyk bölgeleri geniş çaplı yıkımlara sahne oldu.

İsrail Ordusu'ndan Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarda, saldırı hedefleri hakkında uyarılarda bulundu. Söz konusu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu belirterek, ordunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırılar düzenleyeceğini ifade etti. Adraee'nin açıklamalarının ardından, bölgedeki insanları uyarmak amacıyla havaya ateş açıldığı bildirildi.

Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam ediyor. 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 30 Eylül'de Hizbullah'ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırıları başlatıldığı bildirildi.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlenen İsrail saldırılarında 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3.583 kişi hayatını kaybetti, 15.244 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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