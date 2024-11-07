İsrail'in Beytüllahim'de Gerçekleştirdiği Baskın Sonrası Gerginlik

İsrail'in Beytüllahim'e Yönelik Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde büyük bir baskın gerçekleştirdi. Filistinli sakinler, askerlerin bu eylemine karşı koymaya çalıştılar.

Olayların Şiddetli Seyri

İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle, olay yerinde bulunan 5 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Bu durum, Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada bildirildi.

Baskının gerçekleştiği El-Hadr beldesinde, İsrail askerleri ve bölge sakinleri arasında çatışmalar yaşandı. Görgü tanıkları, askerlerin Büyük Cami çevresinde saldırı düzenlediğini ve bölgedeki evlere gaz ve ses bombası attığı yönünde bilgiler verdi.

Ölü Sayısındaki Artış

İsrail'in daha önce, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kabatiye beldesine ve Tubas kentine yönelik düzenlediği bir başka baskında 8 Filistinli yaşamını yitirmişti. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda önemli bir artış gözlemlenmektedir.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı kurulan Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Ekim 2023'te İsrail ordusu ve yerleşimcilerin, Filistinlilere karşı 1490 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülkenin çeşitli bölgelerinde bu olaylar sonucunda 167’si çocuk olmak üzere toplamda 777 Filistinli hayatını kaybetti.