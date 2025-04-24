İsrail'in Cenin Kampındaki Filistinli Aile: Evimiz Hayatımızdır

Cenin'deki Nubani Ailesinin Zorluğu

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarla evlerini kaybeden İdris ailesi, evlerine dönmenin hayalini kuruyor. Eşref en-Nubani, 45 yaşındaki Filistinli bir baba olarak, askeri kışlaya dönüştürülen evinden çıkmak zorunda kaldıkları için büyük bir üzüntü yaşıyor.

Ailenin Dramı

Eşref en-Nubani, geçtiğimiz günlerde Cenin kampına yapılan bir saldırıda yaralandı. Türkiye ile iletişime geçen İdris, "Askeri hareketliliğin başlangıcında zor bir durumda kalmıştım, ama yine de evime dönmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Nubani, geçmişte yaşadığı trajedilerden bahsederken, hayatını kaybeden büyük oğlu Mahmud ile damadı hakkında derin bir acı hissettiğini belirtti. "Cenin kampındaki evim anılarımızla dolu; taşlardan ibaret değil, bu yaşamımın merkezidir," dedi.

Semira'nın Acısı

Eşref’in eşi Semira ise, "İşgalci İsrail askerleri evimizi işgal ettikten sonra bir evden diğerine taşınmak son derece zor. Burada başka ailelerle birlikte yaşıyoruz, ama evimizin yerini asla tutamazlar," diye ifade etti.

Semira, uzaktan baktığında şehit olan oğlunun kıyafetlerini ve hatıralarını geri almak için sabırsızlandığını belirtti. "İsrail'in yaptıklarını görmek ne kadar acı. Bugün bile evime dönme umudumu kaybetmedim," dedi.

Yerel Yönetime Dikkat Çekildi

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar ise İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı’ndaki yıkımları hakkında bilgi vererek, 600 evi tamamen yıkıldığını aktardı. Öte yandan, bu süreçte 21 bin Filistinlinin bölgeden göçe zorlandığını da vurguladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırının ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda artış görüldüğünü belirten Cerrar, bu feci olayların etkisiyle 956 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu duruma eylemleriyle devrim niteliği taşıyan halk, evlerinin özgürlüğü için mücadele vermeye devam ediyor.

Sonuç

Nubani ailesi ve diğer Filistinliler, işgal altında yaşam mücadelesi verirken, evlerine dönüş hayalleriyle yanıyor. İsrail'in Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırıları ve yıkımları, bu insanların kişisel hikayelerini ve umutlarını derinden etkiliyor.

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampı'nda, evini askeri kışlaya çevirdiği 45 yaşındaki Eşref en-Nubani'nin ailesi, barınma ihtiyacını giderme yolunda bir evden diğerine taşınarak dağıldı. İsrail ordusunun Cenin kampına defalarca saldırılar düzenlemesine rağmen Nubani ailesi daha önce terk etmediği evinden bu kez aile reisinin kalıcı tedaviye ihtiyaç duyması sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Eşref en-Nubani, İsrail ordusunun düzenlediği, aralarında 14 yaşındaki büyük oğlu Mahmud'un da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralandı.

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampı'nda, evini askeri kışlaya çevirdiği 45 yaşındaki Eşref en-Nubani'nin ailesi, barınma ihtiyacını giderme yolunda bir evden diğerine taşınarak dağıldı. İsrail ordusunun Cenin kampına defalarca saldırılar düzenlemesine rağmen Nubani ailesi daha önce terk etmediği evinden bu kez aile reisinin kalıcı tedaviye ihtiyaç duyması sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Eşref en-Nubani, İsrail ordusunun düzenlediği, aralarında 14 yaşındaki büyük oğlu Mahmud'un da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralandı.