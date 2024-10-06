İsrail'in Dahiye'ye Hava Saldırıları: Beyrut'ta Gerilim Tırmanıyor

İsrail'in Dahiye'ye Yönelik Hava Saldırıları

İsrail, 23 Eylül 2023 tarihinden bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarını artırarak, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gece saatlerinde 30'dan fazla hava saldırısı düzenledi.

Bölgeden yükselen patlama sesleri ve ardından havayı kaplayan siyah dumanlar, saldırının ciddiyetini gözler önüne serdi. Resmi ajans NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin farklı noktalarını hedef alarak büyük bir yıkıma neden oldu.

Hedef Alınan Yerler

Saldırıda, İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgeleri, Beyrut havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki binalar da hedef alındı.

İsrail Ordu Sözcüsünün Açıklamaları

Avichai Adraee, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Beyrut bölgesine yoğun saldırılar düzenleyerek birçok silah deposunu hedef aldık" dedi. Adraee,"Hizbullah'ın savaş araçlarını sivil alanların altına gizleyerek halkı tehlikeye attığı" iddiasında bulundu.

Hizbullah'tan henüz bir yanıt gelmiş değil, ancak daha önce benzer iddiaları reddetmişti.

Ölü Sayısı ve Göçler

İsrail’in başlattığı saldırılarda, Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den bu yana 1411 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 104'ü çocuk, 194'ü kadın.

Ayrıca, ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden olurken, güneyden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgalarının sürdüğü bildiriliyor. Suriye’ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah'ın Tepkisi

Hizbullah, İsrail’e karşılık olarak roket ve füzelerle saldırılara devam ediyor. Ancak bu saldırılar, çoğunlukla ordu üslerine yönelik olduğu için büyük bir hasara yol açmadığı ifade ediliyor.