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İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Arazisine Yasa Dışı Konut İnşa Planı

İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'teki UNRWA arazisini gasbedip 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:46
İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA Arazisine Yasa Dışı Konut İnşa Planı

İsrail'in Yeni Konut Projesi ve Uluslararası Tepkiler

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) arazisini gasbederek, buraya 1440 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor.

Yasa Dışı Konut İnşası Hakkında Detaylar

İsrail Hayom gazetesinin aktardığına göre, İsrail Toprak Otoritesi, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki merkezinin bulunduğu arazinin mülkiyetine el koymayı hedefliyor. Bu proje için hazırlık aşamasına geçildiği de belirtildi.

UNRWA'nın Durumu ve Tepkilerin Önemi

UNRWA, Gazze Şeridi gibi bölgelerde yaşayan Filistinli mültecilere yardım sağlamakta önemli bir rol üstleniyor. Ancak, bu kuruluş, 7 Ekim 2023'teki saldırılardan sonra İsrail yönetiminin hedefi haline geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında, Tel Aviv yönetimi UNRWA'dan Doğu Kudüs'teki merkezini 30 gün içinde boşaltmasını istemişti.

Uluslararası Hukuk ve Uyarılar

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, geçtiğimiz günlerde BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in UNRWA'yı yasaklamaya yönelik yasa teklifinin uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu ifade etti. Lazzarini, bu tür bir teklifin kabul edilmesi durumunda ağır sonuçlar doğurabileceğini ve önemli bir emsal teşkil edebileceği konusunda da uyarıda bulundu.

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