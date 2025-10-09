İsrail'in El Koyduğu 3 Türk Milletvekili Bugün Türkiye'ye Dönebilir

İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekilinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden Türkiye'ye dönebileceği, diğer 18 vatandaşın Ketziot Gözaltı Merkezi'nde olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:26
Dışişleri Bakanlığı kaynakları açıklaması

İsrail'in yasa dışı şekilde el koyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu içinde yer alan 3 Türk milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönme ihtimali bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail tarafından yasa dışı şekilde el konulan teknelerde bulunan 3 Türk milletvekilinin, Aşdod Limanı'nda karaya çıkarıldıktan sonra dün gece Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildiği belirtildi.

Milletvekillerinin bugün üçüncü bir ülke üzerinden hava yoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali olduğu kaydedildi. Ayrıca kaynaklar şu ifadeyi aktardı: "Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin, bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir."

Bilgide, Türk vatandaşlarının bir an evvel ülkelerine dönmeleri için gerekli girişimlerin tamamlandığı; özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu ve saldırı detayları

Özgürlük Filosu Koalisyonu, İtalya'dan yola çıkarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla 30 ülkeden 140'tan fazla kişiyi taşıyan 1 gemi ve 8 tekne ile Mısır açıklarına ulaşmıştı.

Filoya, çoğunluğunu doktor, sağlıkçı ve basın mensuplarının oluşturduğu katılımcılar arasından 8 Ekim'de sabaha doğru İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Gazze'ye yaklaşık 120 deniz mili mesafede, uluslararası sularda saldırıya uğrayan filodaki yolcular İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonuldu.

İsrail ordusunun 1 Ekim akşamında Küresel Sumud Filosu'na da saldırdığı, gemilerdeki yolcuların alıkonulduğu ve "sınır dışı" işlemleri sonrasında yüzlerce aktivistin büyük çoğunluğunun ülkelerine döndüğü bildirildi.

