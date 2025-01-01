İsrail'in Eski Savunma Bakanı Gallant, İstifa Etti

İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'tan Şok İstifa

İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasını protesto ettiğini duyurarak milletvekilliğinden istifa etti. Gallant, bu kararı İsrail devlet televizyonu KAN aracılığıyla yaptığı basın açıklamasında açıkladı.

Hükümet Politikalarını Eleştirdi

İstifasının nedenini Harediler'in askerlikten muaf tutulmasını öne süren yasayı eleştirerek açıklayan Gallant, hükümetin İsrail ordusunun ihtiyaçları ve devlet güvenliği ile çelişen bir askere alım yasasını desteklediğini savundu.

Gallant, istifa etse de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi olarak kalacağını belirtti. Ancak, hükümetin tartışmalı yargı reformunu «açık ve yakın bir tehlike» olarak nitelendiren Gallant, bu noktada hükümeti eleştirdi.

Geçmişteki Olaylar

Gallant, kendisinden sonra savunma bakanlığı koltuğuna oturan Yisrael Katz ve Netanyahu’nun Haredileri askerlikten muaf tutmayı hedeflediği çabaları konusunda duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Netanyahu, Gallant’ı 5 Kasım tarihinde görevden alırken, aralarındaki güvenin sarsıldığını belirtmişti.