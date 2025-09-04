İsrail'in Gazze'de Alıkoymaları: Her Dört Kişiden Üçü Sivil

Gizli veri tabanı, işaretleri ortaya koydu

The Guardian gazetesi, Tel Aviv merkezli +972 ve Local Call ile ortak çalışmasında, İsrail ordusunun gizli veri tabanından elde edilen bilgilerle Gazze'de yaşanan alıkoymaların boyutunu gün yüzüne çıkardı. Veriler, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu kişilerin %75'inin, yani her dört kişiden üçünün sivil olduğunu gösteriyor.

Verilerin gösterdikleri

Veri tabanına göre alıkonulanlar arasında sağlık çalışanları, öğretmenler, memurlar, medya çalışanları, yazarlar, hastalar, engelliler ve çocuklar yer alıyor. Mayıs ayı itibarıyla, 'yasa dışı savaşçılar' yasası kapsamında suçlama ya da yargılama olmaksızın alıkonulan kişi sayısı 6 bin ve bunların sadece 1450'sinin dosyalarında 'tutuklu' ibaresi bulunuyor.

Somut vakalar ve tanıklıklar

Veriler arasında, Aralık 2023'te Gazze'de kaçırılan ve 6 hafta boyunca İsrail'de tutulan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Fahamiya al-Khalidi gibi vakalar dikkat çekiyor. Anatot gözaltı merkezinde al-Khalidi'yi tedavi eden bir doktor, yaşlı kadının merkezde kafasının karışık olduğunu, yaşını hatırlamadığını ve hala Gazze'de olduğunu düşündüğünü aktardı. Doktor, kadonun 'yasa dışı savaşçı' olarak sınıflandırılmasını 'delilik' olarak nitelendirdi.

Aynı merkezde çalıştığını söyleyen bir asker Sde Teiman gözaltı merkezindeki yoğun hasta, engelli ve yaşlı sayısı nedeniyle bazı hangarların 'yaşlılar hapishanesi' olarak adlandırıldığını belirtti. Asker, tekerlekli sandalyede ve bacakları olmayan kişilerin getirildiği alanların personel tarafından 'geriatrik kafes' diye anıldığını söyledi.

Anneler, çocuklar ve yanlış gözaltılar

Verilerde yer alan diğer hikayeler şöyle: 40 yaşındaki Abeer Ghaban, Aralık 2023'te İsrail kontrol noktasında alıkonulduğunu ve 10 yaşındaki kızı ile 9 ve 7 yaşındaki oğullarından ayrıldığını anlattı. Serbest bırakıldığında çocuklarını sokakta dilenirken bulan Ghaban, 'Hayattaydılar ama 53 gün boyunca bensiz ne halde olduklarını görmek beni yıktı' dedi. Ghaban, İsrail yetkililerinin eşini başka bir kişiyle karıştırıp alıkoyduğunu, daha sonra hatalarını kabul etmelerine rağmen altı hafta daha gözaltında tutulduğunu belirtti.

Nesreen Deifallah ise 3 Aralık 2024'te evden çıkan ve bir daha dönmeyen 16 yaşındaki oğlu Moatasem'i aylarca aradığını, baygınlık geçirdiğini ve çocuğunun nerede olduğunu teyit edemediğini anlattı.

İsrail ordusunun yaklaşımı ve eleştiriler

Bir İsrailli askeri kaynak, bazı askerlerin Hamas'la bağlantısı olmayan sivillerin serbest bırakılmasına karşı çıktığını ve sivilleri 'esir pazarlıklarında koz olarak' süresiz tutmak istediklerini söyledi. Han Yunus'ta toplu alıkoyma operasyonlarını yöneten bir subay ise askerlerin '7 Ekim'de İsrail'e giren biri ile Han Yunus'taki su idaresinde çalışan biri arasında hiçbir fark görmediğini' itiraf etti.

Gazze merkezli Al Mezan İnsan Hakları Merkezi'nin Direktör Yardımcısı Samir Zaqout, 'Alıkonulanlar arasındaki sivillerin oranının İsrail'in kendi rakamlarının gösterdiğinden bile daha yüksek olduğuna inanıyoruz' dedi.

Resmi yanıt ve hukuki durum

İsrail ordusu, alıkonulan 2 binden fazla sivilin 'militan faaliyetlerle' bağlantı kurulamaması üzerine Gazze'ye geri gönderildiğini bildirirken, veri tabanındaki mayıs ayı verilerini reddetmedi. Öte yandan, veri tabanındaki kayıtlar 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de alıkonulan birçok kişinin hiçbir duruşma yapılmadan tutulduğunu gösteriyor.

Sonuç

The Guardian, +972 ve Local Call iş birliğiyle elde edilen veriler, İsrail'in kendi kayıtlarının bile Gazze'de geniş çaplı sivil alıkoymalara işaret ettiğini gösteriyor. Veriler, alıkonulanlar arasında ağır hasta, yaşlı ve savunmasız kişilerin yoğun olduğunu ve adli süreç işletilmeden uzun süre gözaltında tutma uygulamalarının sürdüğünü ortaya koyuyor.