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İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırıda 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırıda 13 kişi yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:44
İsrail'in Gazze'de Düzenlediği Saldırıda 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Trajik Saldırı

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği bombalı saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu saldırı, bölgede derin bir üzüntüye yol açtı.

Görgü Tanıkları ve Sivil Savunma Açıklamaları

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada saldırının detaylarını aktardı. Basal, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları, saldırı sonrası Endonezya Hastanesi'ne çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını dile getirdi. Hastanenin acil servisi, saldırı bölgesinden getirilen yaralılarla dolup taştı.

Bölgedeki insani durumun ciddiyetine dikkat çeken uzmanlar, bu tür olayların yaşanmaması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini savunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide...

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye gelen Filistinliler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide...

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir klinik ile mescide düzenlediği saldırıda 13 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye gelen Filistinliler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışması yaptı. Enkaz altından bir Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.

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