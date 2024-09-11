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İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Saldırısı: 14 Ölü

İsrail'in Gazze'deki UNRWA okuluna düzenlediği saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:51
İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Saldırısı: 14 Ölü

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı

Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir saldırıda, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler'e (BM) ait bir okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananların sayısı ise 18 olarak açıklandı.

UNRWA Okulu Hedef Alındı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırı sırasında sığınak olarak kullanılan El-Cauni Okulu bombalandı. Bu okulda aralarında çocukların da bulunduğu yerinden edilmiş yaklaşık 5 bin sivil barınmaktaydı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, bu durumu "korkunç ve vahşi bir katliam" olarak nitelendirdi ve dünya genelindeki kamuoyuna bu duruma karşı seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Devam Eden Saldırılar

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik uyguladığı saldırılar sonucunda, bu bölgede bugüne kadar 18'den fazla okul ve barınma merkezinin hedef alındığı bildirildi. Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okulu'na düzenlenen bu yeni saldırının, İsrail ordusunun aynı okulu hedef aldığı 5. sefer olduğunu vurguladı.

Konunun ciddiyeti ve yaşanan insani kriz, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ediyor. Gazze'de yaşayan sivillerin karşı karşıya olduğu tehlikeler, bu bölgedeki çatışmalara dair ciddi endişeleri artırıyor.

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