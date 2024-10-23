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İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: İki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda iki Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 03:30
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 03:30
İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı: İki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Cibaliya Saldırısı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya kasabasında, İsrail ordusunun düzenlediği bir hava saldırısında iki Filistinli kız çocuğu hayatını kaybetti. Bu olay, bölgedeki şiddetin artmasıyla birlikte gelen yeni bir trajedi olarak kaydedildi.

Olayın Detayları

Görgü tanıkları, AA muhabirine verdikleri bilgide, saldırının Halava ailesinin evine yönelik yapıldığını belirttiler. Saldırının ardından bölgede yüksek patlama seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Bölgedeki Saldırılar Artıyor

Aynı zamanda, görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki farklı noktalara eş zamanlı çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini aktardı. Bu durum, uluslararası alanda endişelere neden oluyor.

Sonuç

İsrail'in bu saldırısı, Gazze'deki insanlık hali ve yaşanan sivil kayıplar konusunda tekrar tartışmalara yol açtı. Yerel halk, bu tür saldırıların sona ermesini talep ediyor.

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