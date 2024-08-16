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İsrail'in Gazze'deki Gece Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ölü sayısı artırıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 09:29
İsrail'in Gazze'deki Gece Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu en az 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Resmi kaynaklar, saldırılarda çok sayıda kaybın yaşandığını belirtiyor.

Durum Raporu ve Olaylar

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'den gelen hava ve kara saldırılarının özellikle sivilleri hedef aldığını aktardı. Gazze kentinin Ed-Derec Mahallesi'nde "Abdulvahid" ve "El-Huri" ailelerinin evleri bombardımana uğradı. Bu saldırılarda 5 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, yaralı olarak kurtarılan 8 kişi ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayıplar ve Yaralanmalar

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide Köyü'nde hedef aldığı bazı Filistinlilerin arasında bir ölü ve çok sayıda yaralı bulunuyor. Ayrıca, Nusayrat Mülteci Kampı'nda da benzeri bir saldırı gerçekleşerek 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Topçu Atışları ve Hava Saldırıları

Diğer taraftan, Gazze kentinde konuşlanan İsrail zırhlı birlikleri Zeytun Mahallesi'ne yoğun ateş açarken, Gazze'nin güneyindeki Refah kenti de çeşitli topçu atışlarına maruz kaldı. İsrail savaş uçakları ise gece saatlerinde Han Yunus kentiyle Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarda bulundu.

Sonuç

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda 40,005 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, bunlardan 16,314'ünün çocuk, 10,980'inin ise kadın olduğunu duyurdu. Yaralı sayısının ise 92,401’e ulaştığı bildirilmektedir. Enkaz altında hâlâ birçok kaybın olduğu ve sivil altyapının da büyük hasar gördüğü vurgulanıyor.

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