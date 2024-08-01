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İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 15 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'deki bir okulda düzenlediği saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi. İlgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:21
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısı: 15 Ölü

İsrail'in Gazze'de Yerinden Edilen Filistinlilere Yönelik Saldırısı

Güncelleme: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Bu sayının 2'si çocuk.

Saldırının Detayları

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bulunan Delal el-Mağribi okuluna gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda okul tamamen yıkıldı ve 40 Filistinli yaralandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, Sivil Savunma ekiplerinin okulun enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Saldırının ardından, hayatta kalanların kurtarılması için yoğun çaba harcanıyor.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, Şucaiyye Mahallesi'ndeki okula saldırdığını doğruladı. Açıklamada, Hamas'ın okulu liderleri ve militanları için bir sığınak olarak kullandığı iddialarında bulunuldu.

Ölüm Rakamlardında Şok Edici Artış

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda en az 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980’i ise kadın olarak bildirildi. 91 bin 128 kişi yaralandı ve birçok sivil altyapı hedef alındı.

Bu saldırıların sonucunda, enkaz altında binlerce kişinin hâlâ bulunabileceği ifade ediliyor. Hastaneler ve eğitim kurumları da saldırıların hedefi haline gelerek, sivil yaşamı daha da zor hale getiriyor.

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