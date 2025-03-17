İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir okula roket fırlatıldı.

Bu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi ve naaşları Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı. Böylelikle bugün Bureyc'de İsrail saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Önceki Saldırılarla Bağlantılı Kayıplar

İsrail ordusu, gün içinde Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yemek pişirmek için odun toplayan Filistinlileri de hedef almış, bu saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor.