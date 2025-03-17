İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki okula düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Yüksek kayıplar sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 17:27
İsrail'in Gazze'deki Okul Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracından (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir okula roket fırlatıldı.

Bu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi ve naaşları Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştırıldı. Böylelikle bugün Bureyc'de İsrail saldırısında ölen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Önceki Saldırılarla Bağlantılı Kayıplar

İsrail ordusu, gün içinde Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yemek pişirmek için odun toplayan Filistinlileri de hedef almış, bu saldırıda aynı aileden 3 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahıska Türkleri Bitlis'te İftarda Buluştu
2
İspanya Dışişleri Bakanı Albares: AB, Suriye ile İşbirliğinde Beraberlik Gösterdi
3
Batı Trakya'da Toplu İftar Programı Coşkuyla Gerçekleşti
4
Maher Zain, İstanbul'da Ramazan Konseri Verdi
5
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye Girişimini Vurguladı

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam