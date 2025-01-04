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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 490 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son iki haftada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 490 Filistinli yaşamını yitirdi, 1283 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:02
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: 490 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Son Durum

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, son iki haftada 490 Filistinli yaşamını yitirdi, 1283 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılar hakkında güncel bir açıklama yaptı.

Son 24 Saatteki Gelişmeler

Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze'nin çeşitli bölgelerine yapılan hava saldırılarında 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 273 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında, toplamda 45,717 kişinin hayatını kaybettiği, 108,856 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Enkaz altında binlerce ölü bulunduğu ve hastane ile eğitim kurumları gibi sivil yapılarında hedef alındığı belirtilirken, sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bilgisi de paylaşıldı.

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