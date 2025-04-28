İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Masum Çocukların Hayatına Mal Oluyor

İsrail Saldırıları, Gazze'de Çocukları Hedef Alıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde 18 aydan fazla süredir sürdürdüğü saldırılar, masum çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurdu. Filistin İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 18 Mart'tan bu yana 595 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 18 bini aşkın çocuğun yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Bu korkunç sayı, Gazze’yi “ölüm labirentine” dönüştüren saldırıların ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Çocuklar İçin İnsani Felaket

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki hastanelerde, 3 ila 4 bin çocuğun bir veya daha fazla uzvunun kesilmek zorunda kaldığını ve 12,000 civarında Filistinlinin tıbbi tahliyeye muhtaç olduğunu belirtti. Ancak şimdiye kadar yalnızca 2,000 kişinin tedavi için Gazze'den çıkışına izin verildi.

UNICEF Filistin Sözcüsü Kazım Ebu Halaf, açıklamalarında Gazze’de yiyecek girişinin durduğunu ve birçok çocuğun yetersiz beslenme yüzünden tehlikede olduğunu vurguladı.

Çocuk Hakları İhlalleri

Çocukları Savunma Küresel Hareketi Filistin Şubesi Direktörü Ayed Katiş, İsrail’in saldırıları sonucu çocukların tüm yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu belirterek, "Çocuklar neredeyse tüm hakları ihlal edilmiş durumda. Eğitimden sağlığa, gıda yardımından suya kadar her şey elimizden alınıyor" dedi.

Bölgedeki durumu ‘işler acısı’ olarak nitelendiren Katiş, Gazze'deki çocuk ölümlerinin, son beş yılda dünyadaki tüm çatışmalarda kaydedilen çocuk ölümlerinden daha fazla olduğunu belirtti.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in aniden başlattığı ambargo ve ardı ardına gelen saldırılar, Gazze’deki sağlık hizmetlerini çökertmiş durumda. Hastaneler tam kapasiteyle çalışmakta yetersiz kalırken, birçok çocuk yaşam mücadelesi vermekte ancak tedaviye ulaşamıyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana gelişen insani krizin boyutları, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekiyor. Uluslararası toplumun şu ana kadar bu duruma karşı ciddi bir adım atmaması, trajedinin derinleşmesine neden oluyor.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 18 ayı aşkın süredir devam ettiği saldırılar ve son 57 gündür ağır şekilde uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle en büyük bedeli masum çocuklar ödüyor. İsrail ordusunun ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden başlattığı şiddetli saldırılarda, Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin 24 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, 595 çocuk öldürüldü. UNICEF Filistin Sözcüsü Kazım Ebu Halaf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve 2 Mart'tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunun en büyük kurbanlarından Filistinli çocukların durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne 18 ayı aşkın süredir devam ettiği saldırılar ve son 57 gündür ağır şekilde uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle en büyük bedeli masum çocuklar ödüyor. İsrail ordusunun ateşkesin ardından 18 Mart sabahı yeniden başlattığı şiddetli saldırılarda, Filistin İnsan Hakları Merkezi'nin 24 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, 595 çocuk öldürüldü. UNICEF Filistin Sözcüsü Kazım Ebu Halaf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve 2 Mart'tan bu yana uyguladığı insani yardım ambargosunun en büyük kurbanlarından Filistinli çocukların durumuna ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.