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İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Cenevre'de Protesto

Türk ve İsviçreli aktivistler, Gazze'deki saldırıları Birleşmiş Milletler önünde protesto etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 21:45
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarına Cenevre'de Protesto

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Protesto Edildi

Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team ve İsviçre Müslüman Topluluğu, Cenevre'deki BM Ofisi önünde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Gösteri, sivillere yönelik silahlı şiddetin karşısında durmayı simgeleyen bir kırık sandalye heykelimsiyle yapıldı.

Filistinli Çocukların Hakları İçin Bir Araya Geldiler

Protestocular, 28 Eylül 2024'te Gazze'de soykırımın başlamasının yıl dönümünde Filistinli çocukların haklarını savunmak ve seslerini duyurmak amacıyla toplandı.

Tülay Gökçimen'in Açıklamaları

Human Movie Team kurucusu Tülay Gökçimen, eylem sırasında şunları söyledi: "Bugün 356. gün. BM'nin gözü önünde soykırım yaşanıyor ve bu durum yıldönümüne yaklaşıyor. Resmi kayıtlara göre 42 binden fazla Filistinli katledildi, fakat bu rakam gerçek kayıpları yansıtmıyor." Gökçimen, ayrıca, hastaneler, okullar ve ibadethaneler dahil birçok yerin hedef alındığını vurguladı.

Enes Yalman'dan Uyarı

Akademisyen ve aktivist Enes Yalman, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Soykırım devam ediyor ve artık Lübnan'a da yayıldı. Bunun normalleştirilmesine asla izin vermemeliyiz." Yalman, BM ve uluslararası kuruluşları etkin bir şekilde harekete geçmeye davet etti.

Toplumsal Birliktelik

Göstericiler, İsrail'in son günlerde Lübnan'a yönelik saldırılarına da karşı durarak, BM ve diğer uluslararası kuruluşlara baskı yapma kararlılıklarını yineledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human...

İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü saldırılar, Türk sivil toplum kuruluşu Human Movie Team öncülüğünde düzenlenen eylemde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde protesto edildi. Türkiye'den gelen Human Movie Team hareketi ve İsviçre Müslüman Topluluğu üyeleri, BM Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda gösteri düzenledi.

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