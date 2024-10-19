İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME - Gazze'deki Ölümcül Saldırı

İsrail ordusuna ait hava saldırıları, Gazze’nin orta bölgelerindeki Meğazi Mülteci Kampı’nı vurdu. Bu saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi ve enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin olduğunu bildirildi.

Saldırının Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, hedef alınan evde sivil halkın bulunduğu kaydedildi. Bu saldırılar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yoğun askeri harekâtın bir parçası.

Kaybedilen Canlar ve Yaralılar

Resmi verilere göre, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda yaklaşık 42 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerin 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın. Bunun yanı sıra, 99 bin 546 kişi yaralandı.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı da hedef alınarak büyük tahribat yaşanmakta. Enkaz altında binlerce kişi olduğuna dair endişeler artıyor.