İsrail'in Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şati Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bulunan eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgiye göre, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen bu saldırıda dikkat çekici bir şekilde Filistinlilerin toplandığı bir bölge hedef alındı.

Saldırının Ardından Yaralılar

Saldırının ardından çok sayıda Filistinli yaralanırken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarını yeniden başlattığı bildirildi.

Filistinlilerin Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in yeniden başlattığı saldırılarda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 1042'den fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 2,542'yi aşkın kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50,399'a, yaralıların sayısı ise 114,583'e yükselmiş durumda.

İsrail'in Saldırıları ve Tehditler

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini kabul etmediğini duyurarak, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini açıkladı. Öte yandan, Hamas ise İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı bir soykırım gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Politik Gelişmelerin Gölgesinde Saldırılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde başlatılması ise dikkat çekiyor.