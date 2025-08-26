İsrail'in Gazze Saldırıları: 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Öne çıkan saldırı noktaları

Sabra Mahallesi: Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Saftavi Mahallesi: Bir apartman dairesine yönelik helikopter saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti.

Cella Caddesi (Gafri Kavşağı yakınları): Bölgedeki bir daireye yapılan hava saldırısında bir kişi öldü.

Şati Mülteci Kampı batısı (Sahil Yolu): Sahil Yolu üzerindeki bir dairenin bombalanması sonucu yaralananlar oldu.

Cibaliya ve Zeytun Mahallesi: Cibaliya'nın kuzeyinde ve Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotlarla konutları yıkmaya devam etti.

Nusayrat (Sevariha bölgesi): Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Nusayrat'ın batısındaki Sevariha bölgesinde bir İsrail İHA'sının bir çadırı hedef alması sonucu 2 Filistinli öldü.

Bureyc Kampı: Bir eve düzenlenen hava saldırısında bir kişi öldü, çok sayıda yaralı enkaz altında kaldı.

Deyr el-Belah (Akile Caddesi): Sığınmacıların bulunduğu bir depoya yapılan hava saldırısında bir anne ve bebeği hayatını kaybetti.

Han Yunus (Karara Limanı karşısı): Güneyde, Karara Limanı karşısında yerinden edilenlerin çadırı bombalandı; aynı aileden bir çift ve 3 çocukları dahil 6 kişi yaşamını yitirdi.

Han Yunus (Esda Hapishanesi çevresi): Bölge top atışlarıyla hedef alındı.

Genel durum: Saldırılar sonucu çok sayıda yaralı ve enkaz altında kalanlar olduğu bildirildi; olaylar bölgedeki insani koşullar ve güvenlik durumunu daha da olumsuz etkiledi.