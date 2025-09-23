İsrail'in Gazze Saldırıları: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, güncellenen bilgilere göre toplam 22 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda yaralı ve enkaz altı bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:14
İsrail'in Gazze Saldırıları: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: Yeni saldırı bilgileri eklendi, ölü sayısı 22 olarak güncellendi.

Gazze kenti merkez ve Şatii Mülteci Kampı

İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, hastane kaynakları ve görgü tanıkları hedeflerin çoğunlukla siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar olduğunu belirtti.

Gazze kentinin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesinde Haccac apartmanını hedef alan hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında onlarca kişi olduğu bildirildi.

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen bombardımana ilişkin olarak 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kaldı.

İsrail ordusunun Şatii Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlerken, aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladığı aktarıldı.

Ordu ayrıca Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Kentin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde, İsrail'e ait patlayıcı yüklü insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar binalarda ve tesislerde büyük yıkıma yol açtı.

Bu saldırılarda Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde bildirilen ölü sayısı 9 Filistinli olarak kaydedildi.

Orta kesim: Zevayide ve Megazi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alınması sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar olduğu bildirildi. Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampının doğusunu bombaladı.

Güney: Han Yunus

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi. Han Yunus’un merkez bölgelerinde de topçu saldırıları gerçekleşti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı ve enkaz altındaki kişilerin olduğunu bildiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Shillman'ın Charlie Kirk'e Finansman Durdurma İddiası
2
Tokayev New York'ta: Kazakistan'ın Yatırım Potansiyeli ve ABD İşbirliği
3
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
4
Trabzon'da Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
5
İsrail, Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü'nü kapattı
6
Hultsfred’te cami yangını: Kundaklama şüphesi
7
Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek