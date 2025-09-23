İsrail'in Gazze Saldırıları: 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: Yeni saldırı bilgileri eklendi, ölü sayısı 22 olarak güncellendi.

Gazze kenti merkez ve Şatii Mülteci Kampı

İsrail ordusunun Gazze kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, hastane kaynakları ve görgü tanıkları hedeflerin çoğunlukla siviller, yerinden edilenlerin sığındığı çadırlar, araçlar ve binalar olduğunu belirtti.

Gazze kentinin merkezindeki Ömer el-Muhtar Caddesinde Haccac apartmanını hedef alan hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında onlarca kişi olduğu bildirildi.

Kentin batısındaki Şatii Mülteci Kampı’nda bir eve düzenlenen bombardımana ilişkin olarak 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu. Aynı kampta başka bir eve düzenlenen hava saldırısında da çok sayıda kişi yaralandı ve enkaz altında kaldı.

İsrail ordusunun Şatii Mülteci Kampı’na hava saldırıları düzenlerken, aynı zamanda karadan ve denizden kuzey bölgelerini de bombaladığı aktarıldı.

Ordu ayrıca Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi çevresi ve Meznar kavşağına şiddetli saldırılar gerçekleştirdi. Kentin güneyindeki Tel el-Hava ve Sabra mahallelerinde, İsrail'e ait patlayıcı yüklü insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırılar binalarda ve tesislerde büyük yıkıma yol açtı.

Bu saldırılarda Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde bildirilen ölü sayısı 9 Filistinli olarak kaydedildi.

Orta kesim: Zevayide ve Megazi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir çadırın hedef alınması sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar olduğu bildirildi. Ayrıca İsrail topçu birlikleri Megazi Mülteci Kampının doğusunu bombaladı.

Güney: Han Yunus

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli balıkçı yaşamını yitirdi. Han Yunus’un merkez bölgelerinde de topçu saldırıları gerçekleşti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırılar sonucu çok sayıda yaralı ve enkaz altındaki kişilerin olduğunu bildiriyor.